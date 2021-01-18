Найдено тело россиянина с затонувшего в Турции сухогруза

Найдено тело россиянина, капитана украинского сухогруза Arvin, который затонул у берегов Турции, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте со ссылкой на данные турецкой береговой охраны.

«Извлекли на берег и идентифицировали одно из тел людей, которые считались пропавшими, из экипажа затонувшего судна. К сожалению, это капитан этого судна Виталий Галенко, россиянин», — заявили в Росморречфлоте.

Утром 18 января спасательные службы Турции возобновили поисково-спасательную операцию у побережья провинции Бартын в районе крушения сухогруза Arvin с украинско-российским экипажем.

Всего на судне находились 12 человек.

Как сообщалось, состояние шестерых спасённых моряков с сухогруза Arvin в Турции удовлетворительное.