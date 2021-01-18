Турецкие спасатели возобновили поиски моряков с затонувшего сухогруза
- Reuters
Как отмечается, ведутся поиски пяти членов экипажа.
Ранее поиски приостановили из-за непогоды.
17 января губернатор провинции Бартын сообщил о крушении в районе Инкуму сухогруза под флагом России.
Позже в Росморречфлоте уточнили, что владельцем затонувшего судна является украинская компания, а в составе экипажа только двое из 12 человек являются российскими гражданами.
В МИД Украины сообщили, что судно шло под флагом Палау. В Киеве отметили, что спасены пять украинцев и один иностранец. Ведутся поиски ещё пятерых моряков.