Росморречфлот: на борту затонувшего в Турции судна было двое россиян

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В Росморречфлоте сообщили, что судовладельцем затонувшего в Чёрном море возле берегов Турции судна является украинская компания, в составе экипажа — двое российских граждан.
Росморречфлот: на борту затонувшего в Турции судна было двое россиян
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

Об этом информирует Интерфакс. 

«В экипаже из 12 человек — два гражданина России», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что судовладельцем является украинская компания Arvin Shipping LTD.

Ранее губернатор провинции Бартын сообщил о крушении сухогруза под флагом России в Чёрном море в районе Инкуму.

Позже он рассказал, что на борту находились 13 членов экипажа, все они граждане России. Пять членов экипажа спасены, обнаружены тела двух погибших.

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