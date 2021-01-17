Росморречфлот: на борту затонувшего в Турции судна было двое россиян

В Росморречфлоте сообщили, что судовладельцем затонувшего в Чёрном море возле берегов Турции судна является украинская компания, в составе экипажа — двое российских граждан.

Об этом информирует Интерфакс.

«В экипаже из 12 человек — два гражданина России», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что судовладельцем является украинская компания Arvin Shipping LTD.

Ранее губернатор провинции Бартын сообщил о крушении сухогруза под флагом России в Чёрном море в районе Инкуму.

Позже он рассказал, что на борту находились 13 членов экипажа, все они граждане России. Пять членов экипажа спасены, обнаружены тела двух погибших.