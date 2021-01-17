Anadolu: у берегов Турции затонул российский сухогруз

В Чёрном море в районе турецкой провинции Бартын потерпел крушение российский сухогруз. Об этом сообщило Anadolu со ссылкой на местные власти.

«Сухогруз под российским флагом затонул у берегов Инкуму», — заявил губернатор провинции Бартын Синан Гюнер.

По его словам, будет проведена операция по спасению порядка 15 членов экипажа, находящихся в трёх шлюпках.

Он добавил, что информации о погибших не поступало.

Также местные власти уточнили, что в районе крушения плохие погодные условия.

В конце декабря в Баренцевом море затонул траулер «Онега», на борту которого находились 19 человек, были спасены двое.