Anadolu: у берегов Турции затонул российский сухогруз

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RT
В Чёрном море в районе турецкой провинции Бартын потерпел крушение российский сухогруз. Об этом сообщило Anadolu со ссылкой на местные власти.
Anadolu: у берегов Турции затонул российский сухогруз
  • Reuters

«Сухогруз под российским флагом затонул у берегов Инкуму», — заявил губернатор провинции Бартын Синан Гюнер. 

По его словам, будет проведена операция по спасению порядка 15 членов экипажа, находящихся в трёх шлюпках.

Он добавил, что информации о погибших не поступало.

Также местные власти уточнили, что в районе крушения плохие погодные условия. 

В конце декабря в Баренцевом море затонул траулер «Онега», на борту которого находились 19 человек, были спасены двое. 

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