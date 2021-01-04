Поисковая операция в районе крушения судна «Онега» завершена

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Росморречфлот сообщил, что поисково-спасательная операция в районе крушения рыболовецкого судна «Онега» в Баренцевом море завершена, тела погибших не обнаружены.

Об этом информирует РИА Новости.

По данным Росморречфлота, с 00:00 2 января суда «Антаис» и «Капелан» прекратили поиск.

«Судам предоставлена свободная практика. На 10:30 02.01.2021 ситуация без изменений. «Микула» следует к месту крушения», — цитирует агентство сообщение.

При этом 2 января в 16:00 отмечалось, что судно «Микула» будет находиться на месте крушения до особого распоряжения.

«Работы по поисково-спасательной операции закрыты... 2 января Росрыболовство тоже закрыло поисковую операцию, отпустило оба траулера», — говорится в сообщении Росморречфлота.

31 декабря стало известно, что оперативный штаб Росрыболовства принял решение продолжить поиск тел моряков с судна «Онега».

Траулер «Онега» затонул в Баренцевом море утром в понедельник, 28 декабря, на его борту находились 19 человек, были спасены двое. 

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших.

Андрей Заика, председатель рыболовецкого колхоза им. М.И. Калинина, которому принадлежит судно «Онега», в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию.

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