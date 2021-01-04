Поисковая операция в районе крушения судна «Онега» завершена
Об этом информирует РИА Новости.
По данным Росморречфлота, с 00:00 2 января суда «Антаис» и «Капелан» прекратили поиск.
«Судам предоставлена свободная практика. На 10:30 02.01.2021 ситуация без изменений. «Микула» следует к месту крушения», — цитирует агентство сообщение.
При этом 2 января в 16:00 отмечалось, что судно «Микула» будет находиться на месте крушения до особого распоряжения.
«Работы по поисково-спасательной операции закрыты... 2 января Росрыболовство тоже закрыло поисковую операцию, отпустило оба траулера», — говорится в сообщении Росморречфлота.
31 декабря стало известно, что оперативный штаб Росрыболовства принял решение продолжить поиск тел моряков с судна «Онега».
Траулер «Онега» затонул в Баренцевом море утром в понедельник, 28 декабря, на его борту находились 19 человек, были спасены двое.
Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших.
Андрей Заика, председатель рыболовецкого колхоза им. М.И. Калинина, которому принадлежит судно «Онега», в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию.