Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении судна «Онега»

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Российский лидер Владимир Путин направил губернатору Мурманской области Андрею Чибису телеграмму, в которой передал соболезнования семьям погибших при крушении рыболовецкого судна «Онега» в Баренцевом море.
Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении судна «Онега»
  • РИА Новости

«С прискорбием узнал о трагедии в Баренцевом море, унёсшей жизни членов экипажа рыболовецкого судна «Онега», — говорится в телеграмме.

Глава государства попросил передать «глубокие соболезнования семьям погибших и слова поддержки пострадавшим».

Траулер «Онега» затонул в Баренцевом море утром в понедельник, 28 декабря, на его борту находились 19 человек, были спасены двое.

Поиски осложняют четырёхметровые волны и мороз.

Как заявляли в МЧС, экипаж судна ищут пять кораблей

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