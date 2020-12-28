Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении судна «Онега»
- РИА Новости
«С прискорбием узнал о трагедии в Баренцевом море, унёсшей жизни членов экипажа рыболовецкого судна «Онега», — говорится в телеграмме.
Глава государства попросил передать «глубокие соболезнования семьям погибших и слова поддержки пострадавшим».
Траулер «Онега» затонул в Баренцевом море утром в понедельник, 28 декабря, на его борту находились 19 человек, были спасены двое.
Поиски осложняют четырёхметровые волны и мороз.
Как заявляли в МЧС, экипаж судна ищут пять кораблей.