Экипаж затонувшего судна «Онега» ищут пять кораблей

Экипаж затонувшего в Баренцевом море рыболовецкого судна «Онега» ищут пять кораблей. Об этом сообщил первый заместитель начальника главного управления МЧС Архангельской области Александр Бахтин.

«Рядом находилось рыболовецкое судно, которое сумело спасти двух человек. Тела остальных пока не найдены. К месту ещё прибыли четыре судна, которые будут осуществлять поисковые работы. Они уже на месте — это суда рыболовецкого колхоза», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее в МЧС России сообщили, что в районе крушения судна «Онега» наблюдаются волны высотой 4 м, температура воздуха на месте ЧП — -20 °С.

На борту находились 19 человек, спасены двое.

Капитан первого ранга запаса Сергей Ищенко в беседе со «Взглядом» прокомментировал ситуацию с рыболовецким судном «Онега».