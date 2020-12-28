Экипаж затонувшего судна «Онега» ищут пять кораблей
- РИА Новости
«Рядом находилось рыболовецкое судно, которое сумело спасти двух человек. Тела остальных пока не найдены. К месту ещё прибыли четыре судна, которые будут осуществлять поисковые работы. Они уже на месте — это суда рыболовецкого колхоза», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее в МЧС России сообщили, что в районе крушения судна «Онега» наблюдаются волны высотой 4 м, температура воздуха на месте ЧП — -20 °С.
На борту находились 19 человек, спасены двое.
Капитан первого ранга запаса Сергей Ищенко в беседе со «Взглядом» прокомментировал ситуацию с рыболовецким судном «Онега».