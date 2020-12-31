В Мурманской области решено продолжить поиск тел моряков с «Онеги»

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Оперативный штаб Росрыболовства принял решение продолжить поиск тел моряков с потерпевшего крушение в Баренцевом море рыболовецкого судна «Онега», сообщает Росморречфлот.
В Мурманской области решено продолжить поиск тел моряков с «Онеги»
  • © РИА Новости / Владимир Веленгурин

«В 21:00 мск 30 декабря получено решение штаба оперативного руководства Федерального агентства по рыболовству о продолжении поисковых действий в районе гибели судна с целью установления точного местоположения «Онеги» и поиска тел членов экипажа», — цитирует пресс-службу ТАСС.

В ночь на 31 декабря поиски были возобновлены. Точное местоположение «Онеги» будут определять с помощью эхолота.

30 декабря стало известно о завершении поисковой операции в Баренцевом море на месте крушения «Онеги».

Траулер «Онега» затонул в Баренцевом море утром в понедельник, 28 декабря, на его борту находились 19 человек, были спасены двое. 

Российский лидер Владимир Путин передал соболезнования семьям погибших.

Андрей Заика, председатель рыболовецкого колхоза им. М.И. Калинина, которому принадлежит судно «Онега», в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию.

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