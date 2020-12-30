Поисково-спасательная операция в Баренцевом море завершена
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«30 декабря в 15:00 мск активная фаза проведения поисково-спасательной операции по факту гибели рыболовецкого судна «Онега» завершена. Поисково-спасательные работы прекращены», — сказали агентству.
Там добавили, что задействованные в поисках суда возвращаются в места своего пребывания либо к рыболовецкому промыслу.
29 декабря в Мурманской области был объявлен траур по погибшим с рыболовецкого судна «Онега», которое затонуло накануне в Баренцевом море.
Траулер «Онега» затонул в Баренцевом море утром в понедельник, 28 декабря, на его борту находились 19 человек, были спасены двое.
Российский лидер Владимир Путин передал соболезнования семьям погибших.