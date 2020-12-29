В Мурманской области объявлен траур по погибшим с судна «Онега»

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В Мурманской области объявлен траур по погибшим с рыболовецкого судна «Онега», которое затонуло накануне в Баренцевом море.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Мурманской области.

29 декабря по всему региону будут приспущены государственные флаги Российской Федерации и флаги Мурманской области.

Организациям, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Ранее российский лидер Владимир Путин направил губернатору Мурманской области Андрею Чибису телеграмму, в которой передал соболезнования семьям погибших.

Траулер «Онега» затонул в Баренцевом море утром в понедельник, 28 декабря, на его борту находились 19 человек, были спасены двое.

Как пишет Life.ru, в Баренцевом море продолжается поисковая операция.

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