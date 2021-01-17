ВМС Турции направили фрегат в район крушения российского сухогруза

Фрегат Военно-морских сил Турции направлен в район крушения российского сухогруза для участия в поисково-спасательной операции.

Об этом информирует Министерство национальной обороны Турции.

«Фрегат из командования ВМС был направлен в район Инкуму провинции Бартын в Чёрном море, где затонул российский сухогруз, для поддержки поисково-спасательных работ», — цитирует сообщение турецкого оборонного ведомства ТАСС.

Ранее губернатор провинции Бартын сообщил о крушении сухогруза под флагом России в Чёрном море в районе Инкуму.

Позже он рассказал, что на борту находились 13 членов экипажа, все они граждане России. Пять членов экипажа спасены, обнаружены тела двух погибших.