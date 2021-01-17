Поиски моряков с затонувшего сухогруза в Турции приостановлены из-за непогоды

Активная фаза поиска моряков в районе крушения сухогруза Arvin в Турции приостановлена из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

«Турецкая сторона сообщила, что активная фаза операции приостановлена до улучшения погоды. Сейчас порывы ветра составляют до 15 м/с, большая волна», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Ранее сообщалось, что состояние шестерых спасённых моряков с затонувшего сухогруза в Турции удовлетворительное.

17 января губернатор провинции Бартын сообщил о крушении в районе Инкуму сухогруза под флагом России.

Позже в Росморречфлоте уточнили, что владельцем затонувшего в Чёрном море возле берегов Турции судна является украинская компания, а в составе экипажа только двое из 12 человек являются российскими гражданами.

В МИД Украины сообщили, что судно шло под флагом Палау. В Киеве отметили, что спасены пять украинцев и один иностранец. Ведутся поиски ещё пятерых моряков.