Фрегат ВМС Турции прибыл на место крушения судна в Чёрном море

Фрегат Военно-морских сил Турции прибыл в район крушения принадлежащего украинской компании сухогруза «Арвин» для участия в поисково-спасательной операции.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение Министерства национальной обороны республики.

«Фрегат «Фатих» достиг района Инкуму провинции Бартын, где ведутся поисково-спасательные работы по обнаружению членов экипажа», — заявили в турецком ведомстве.

Ранее стало известно, что ВМС Турции направили фрегат в район крушения сухогруза.

17 января губернатор провинции Бартын сообщил о крушении в районе Инкуму сухогруза под флагом России.

Позже в Росморречфлоте уточнили, что владельцем затонувшего в Чёрном море возле берегов Турции судна является украинская компания, а в составе экипажа только двое из 12 человек являются российскими гражданами.

В МИД Украины сообщили, что судно шло под флагом Палау. В Киеве отметили, что спасены пять украинцев и один иностранец. Ведутся поиски ещё пятерых моряков.