МИД Украины подтвердил спасение шести человек после ЧП с судном «Арвин»
- РИА Новости
«С судна, которое шло под флагом Палау, спасены пять украинцев и один иностранец», — рассказал он в своём Twitter.
По его словам, их состояние удовлетворительное. Николенко добавил, что продолжаются поиски пяти моряков.
17 января губернатор провинции Бартын сообщил о крушении в районе Инкуму сухогруза под флагом России.
Позже в Росморречфлоте уточнили, что владельцем затонувшего в Чёрном море возле берегов Турции судна является украинская компания, а в составе экипажа только двое из 12 человек являются российскими гражданами.