МИД Украины подтвердил спасение шести человек после ЧП с судном «Арвин»

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После крушения сухогруза «Арвин» возле берегов Турции в Чёрном море спасены пять украинцев и один иностранец. Об этом сообщил представитель украинского МИД Олег Николенко.
МИД Украины подтвердил спасение шести человек после ЧП с судном «Арвин»
  • РИА Новости

«С судна, которое шло под флагом Палау, спасены пять украинцев и один иностранец», — рассказал он в своём Twitter.

По его словам, их состояние удовлетворительное. Николенко добавил, что продолжаются поиски пяти моряков.

17 января губернатор провинции Бартын сообщил о крушении в районе Инкуму сухогруза под флагом России.

Позже в Росморречфлоте уточнили, что владельцем затонувшего в Чёрном море возле берегов Турции судна является украинская компания, а в составе экипажа только двое из 12 человек являются российскими гражданами.

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