Росморречфлот рассказал о состоянии спасённых в Турции моряков

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Состояние шестерых спасённых моряков с сухогруза Arvin в Турции удовлетворительное. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
Росморречфлот рассказал о состоянии спасённых в Турции моряков
  • © РИА Новости

«Их состояние удовлетворительное, чувствуют себя хорошо», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Отмечается, что один из спасённых является гражданином России.

«Это старший механик судна», — добавили в Росморречфлоте.

Ранее стало известно, что владельцем затонувшего в Чёрном море возле берегов Турции судна является украинская компания. При этом в составе экипажа только двое из 12 человек являются российскими гражданами.

В МИД Украины сообщили, что судно шло под флагом Палау. В Киеве отметили, что спасены пять украинцев и один иностранец. Ведутся поиски ещё пятерых моряков.

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