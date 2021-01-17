Росморречфлот рассказал о состоянии спасённых в Турции моряков
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«Их состояние удовлетворительное, чувствуют себя хорошо», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.
Отмечается, что один из спасённых является гражданином России.
«Это старший механик судна», — добавили в Росморречфлоте.
Ранее стало известно, что владельцем затонувшего в Чёрном море возле берегов Турции судна является украинская компания. При этом в составе экипажа только двое из 12 человек являются российскими гражданами.
В МИД Украины сообщили, что судно шло под флагом Палау. В Киеве отметили, что спасены пять украинцев и один иностранец. Ведутся поиски ещё пятерых моряков.