Спасённый с судна Arvin у берегов Турции моряк рассказал о крушении
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Видеозапись с рассказом моряка опубликовал в Twitter посол Украины в Анкаре Андрей Сибига.
«Большая волна накрыла судно. На борту было 12 человек», — рассказал моряк, находящийся в больнице.
Как рассказал украинский дипломат, власти Турции оказывают морякам необходимую медицинскую помощь.
Ранее в Росморречфлоте сообщили, что владельцем затонувшего в Чёрном море возле берегов Турции судна является украинская компания. При этом в составе экипажа только двое из 12 человек являются российскими гражданами.
В МИД Украины сообщили, что судно шло под флагом Палау. В Киеве отметили, что спасены пять украинцев и один иностранец. Ведутся поиски ещё пятерых моряков.