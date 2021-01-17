Спасённый с судна Arvin у берегов Турции моряк рассказал о крушении

Один из спасшихся с сухогруза Arvin моряков рассказал, что перед тем, как судно затонуло у берегов Турции, его накрыла большая волна.

Видеозапись с рассказом моряка опубликовал в Twitter посол Украины в Анкаре Андрей Сибига.

«Большая волна накрыла судно. На борту было 12 человек», — рассказал моряк, находящийся в больнице.

Как рассказал украинский дипломат, власти Турции оказывают морякам необходимую медицинскую помощь.

Ранее в Росморречфлоте сообщили, что владельцем затонувшего в Чёрном море возле берегов Турции судна является украинская компания. При этом в составе экипажа только двое из 12 человек являются российскими гражданами.

В МИД Украины сообщили, что судно шло под флагом Палау. В Киеве отметили, что спасены пять украинцев и один иностранец. Ведутся поиски ещё пятерых моряков.