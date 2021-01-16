Медведев назвал «войной без правил» блокировку Трампа в соцсетях

Соцсети начали против президента США Дональда Трампа информационную войну без правил, заблокировав его аккаунты, считает зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Получается так, что несколько технологических корпораций, расположенных в Калифорнии, почувствовав вкус к власти, позволили себе свободно манипулировать новостями и фактами, исходя из своих политических предпочтений. Что это, как не оголтелая цензура?» — отметил Медведев в статье, опубликованной ТАСС.

Таким образом, соцсети стали подменять собой государственные институты и навязывать другим свою позицию, добавил зампред Совбеза России.

«Социальные сети же находятся вне специального регулирования и работают на основе пользовательских соглашений. И вот они-то и развязали информационную войну без правил! Причём войну против одного лица», — подчеркнул он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что блокировка Трампа в соцсетях наносит удар по декларируемым Западом демократическим ценностям.

9 января Twitter на постоянной основе закрыла доступ к аккаунту Трампа из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию».

Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что аккаунты Трампа в Facebook и Instagram будут заморожены ещё минимум две недели.

Учётные записи американского президента также заморозили сервисы Twitch и Snapchat.