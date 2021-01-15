МИД ФРГ выразил сожаление в связи с решением России выйти из ДОН

Германия сожалеет в связи с решением России выйти из Договора по открытому небу (ДОН), считая это ударом по глобальной безопасности, говорится в заявлении МИД ФРГ.

«Мы с большим сожалением принимаем к сведению заявление России о подготовке к выходу из Договора по открытому небу. Это серьёзный удар для глобальной архитектуры контроля над вооружениями, и он имеет конкретное влияние на безопасность и доверие в северном полушарии», — говорится в комментарии.

В Берлине заверили, что в любом случае продолжат выступать за продолжение контроля над обычным и ядерным вооружением в Европе.

15 января Россия сообщила о начале выхода российской стороны из ДОН.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова пояснила, что это решение обусловлено неприемлемой ситуацией вокруг соглашения после выхода США.

В ноябре 2020 года США официально прекратили выполнение своих обязательств в рамках договора.