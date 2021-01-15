В МИД России не рассчитывают на возвращение США в ДОН при Байдене

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Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что российская сторона не рассчитывает на то, что США вернутся в Договор по открытому небу (ДОН) после того, как Соединённые Штаты официально возглавит Джо Байден.
В МИД России не рассчитывают на возвращение США в ДОН при Байдене
  • © Konstantin Kokoshkin
  • globallookpress.com

Об этом он заявил ТАСС.

«Байдену вернуться практически невозможно, потому что не пропустят в конгрессе и сенате. Вернуться Байдену — это заново вступать в этот договор. Вы видите, какая политика сейчас у США — диаметрально противоположная любым договорённостям в области контроля над вооружениями», — отметил Ермаков.

Ранее в российском МИД сообщили, что Россия начинает выход из Договора по открытому небу.

Соединённые Штаты 22 ноября официально прекратили выполнение своих обязательств в рамках Договора по открытому небу.

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