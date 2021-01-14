Американский активист сравнил цензуру Facebook и Twitter с частью «оруэлловской революции»

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RT
Американский активист, в прошлом идеолог движения за выход Калифорнии из состава Соединённых Штатов Луис Маринелли считает, что компании Facebook, Twitter и YouTube подавляют свободу слова. Свою позицию он объяснил в интервью RT.
Американский активист сравнил цензуру Facebook и Twitter с частью «оруэлловской революции»
  • Reuters

По словам Маринелли, перечисленные компании принадлежат оппонентам президента США Дональда Трампа, их офисы базируются в одних из самых левых городах страны.

«Они являются частью оруэлловской революции, результатом которой станет создание общества, описанного в романе «1984», — общества, находящегося под наблюдением, контролируемого технологиями, в котором свобода мысли наказывается», — объяснил он.

Собеседник RT добавил, что по «оруэлловскому» пути Америку ведут представители Демократической партии.

Так, пока они «устанавливают своё новое незаконное правительство», их «союзники» из Facebook, Twitter, YouTube, а также Amazon «вносят свой вклад в подавление свободы слова оппонентов».

Ранее сообщалось, что Twitter на постоянной основе закрыл доступ к аккаунту Трампа из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию».

Также соцсеть приостановила действие аккаунта предвыборного штаба президента.

Впоследствии, комментируя произошедшее, американский лидер отметил, что Twitter «заходит всё дальше и дальше в запрете свободы слова».

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