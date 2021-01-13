Пенс выступил против отстранения Трампа от власти

Вице-президент США Майкл Пенс отказался отстранять американского лидера Дональда Трампа от власти, как от него требовали представители демократов.

«Сейчас, когда от срока президента остается всего восемь дней, вы и фракция демократов требуете, чтобы я и кабинет задействовали 25-ю поправку. Я не считаю, что подобные действия соответствуют интересам нашей страны или соответствуют нашей конституции», — приводит РИА Новости письмо Пенса.

Пенс отметил, что «в соответствии с конституцией, 25-я поправка не является средством наказания и узурпации, задействование 25-й поправки подобным образом создало бы ужасный прецедент».

Ранее демократы внесли на рассмотрение палаты представителей резолюцию об импичменте президента. Её поддержали 218 демократов.

В тексте резолюции глава государства обвиняется в «подстрекательстве к мятежу».

Трамп, выступая в штате Техас, оценил возможность задействования 25-й поправки к Конституции об отстранении от власти.