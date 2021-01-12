Трамп оценил возможность его отстранения по 25-й поправке

Действующий американский президент Дональд Трамп, выступая в штате Техас, оценил возможность задействования 25-й поправки к Конституции об отстранении от власти.

«25-я поправка представляет для меня нулевой риск», — цитирует ТАСС Трампа.

При этом он заявил, что «она вернётся к Джозефу Байдену и его администрации».

«Надувательство с импичментом является величайшей охотой на ведьм в истории, оно вызовет невероятный гнев и разделение», — добавил президент.

Ранее демократы внесли на рассмотрение палаты представителей резолюцию об импичменте президента. Её поддержали 218 демократов.

В тексте резолюции глава государства обвиняется в «подстрекательстве к мятежу».

6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников действующего американского лидера Дональда Трампа, переросшая в беспорядки.

Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства. В результате беспорядков пять человек погибли.