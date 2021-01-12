Трамп оценил возможность его отстранения по 25-й поправке
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«25-я поправка представляет для меня нулевой риск», — цитирует ТАСС Трампа.
При этом он заявил, что «она вернётся к Джозефу Байдену и его администрации».
«Надувательство с импичментом является величайшей охотой на ведьм в истории, оно вызовет невероятный гнев и разделение», — добавил президент.
Ранее демократы внесли на рассмотрение палаты представителей резолюцию об импичменте президента. Её поддержали 218 демократов.
В тексте резолюции глава государства обвиняется в «подстрекательстве к мятежу».
6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников действующего американского лидера Дональда Трампа, переросшая в беспорядки.
Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства. В результате беспорядков пять человек погибли.