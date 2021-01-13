Демократы считают, что обвинения Трампу отвечают критериям импичмента

Обвинения представленные в резолюции об импичменте президента США Дональда Трампа отвечают критериям тяжких преступлений и правонарушений.

Об этом говорится в докладе, который распространил председатель юридического комитета контролируемой демократами Палаты представителей Конгресса США Джерролд Надлер.

«Поведение президента вполне отвечают критериям тяжких преступлений и правонарушений», — приводит ТАСС цитату из отчёта.

Ранее демократы внесли на рассмотрение палаты представителей резолюцию об импичменте президента. Её поддержали 218 демократов.

В тексте резолюции глава государства обвиняется в «подстрекательстве к мятежу».

Трамп, выступая в штате Техас, оценил возможность задействования 25-й поправки к Конституции об отстранении от власти.

6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников действующего американского лидера Дональда Трампа, переросшая в беспорядки.

Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства. В результате беспорядков пять человек погибли.