В ЕС прокомментировали беспорядки в Вашингтоне

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прокомментировал беспорядки в Вашингтоне.

По его словам, происходящее внутри и около Капитолия в Вашингтоне является «атакой на демократию США и верховенство закона».

«В глазах всего мира американская демократия сегодня оказалась в осаде. Это беспрецедентная атака на демократию, институты США и верховенство закона»,— написал он на своей странице в Twitter.

In the eyes of the world, American democracy tonight appears under siege.



This is an unseen assault on US democracy, its institutions and the rule of law.



This is not America. The election results of 3 November must be fully respected. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 6, 2021

Он также добавил, что результаты президентских выборов в США должны соблюдаться.

Ранее в Вашингтоне между сторонниками президента США Дональда Трампа и полицией начались столкновения. Стычки привели к тому, что правоохранительные органы применили слезоточивый газ.

Позднее поступила информация, что протестующие прорвались в Капитолий и окружили зал сената. Согласно последним данным, демонстрантов уже вытеснили из крыла Капитолия, где располагается сенат.

Вместе с этим сам Трамп призвал протестующих в Вашингтоне разойтись по домам.

RT ведёт трансляцию.