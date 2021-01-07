В ЕС прокомментировали беспорядки в Вашингтоне
- Reuters
По его словам, происходящее внутри и около Капитолия в Вашингтоне является «атакой на демократию США и верховенство закона».
«В глазах всего мира американская демократия сегодня оказалась в осаде. Это беспрецедентная атака на демократию, институты США и верховенство закона»,— написал он на своей странице в Twitter.
In the eyes of the world, American democracy tonight appears under siege.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 6, 2021
This is an unseen assault on US democracy, its institutions and the rule of law.
This is not America. The election results of 3 November must be fully respected.
Он также добавил, что результаты президентских выборов в США должны соблюдаться.
Ранее в Вашингтоне между сторонниками президента США Дональда Трампа и полицией начались столкновения. Стычки привели к тому, что правоохранительные органы применили слезоточивый газ.
Позднее поступила информация, что протестующие прорвались в Капитолий и окружили зал сената. Согласно последним данным, демонстрантов уже вытеснили из крыла Капитолия, где располагается сенат.
Вместе с этим сам Трамп призвал протестующих в Вашингтоне разойтись по домам.
RT ведёт трансляцию.