Спецназ ФБР вошёл в здание Капитолия в Вашингтоне

Сотрудники спецназа Федерального бюро расследований (ФБР) США вошли в здание Капитолия в Вашингтоне.

Об этом сообщает NBC, публикуя соответствующие кадры с места событий.

Ранее в Вашингтоне между сторонниками президента США Дональда Трампа и полицией начались столкновения. Стычки привели к тому, что правоохранительные органы применили слезоточивый газ.

Позднее поступила информация, что протестующие прорвались в Капитолий и окружили зал сената. Согласно последним данным, демонстрантов уже вытеснили из крыла Капитолия, где располагается сенат.

Вместе с этим сам Трамп призвал протестующих в Вашингтоне разойтись по домам.

RT ведёт трансляцию.