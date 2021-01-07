Спецназ ФБР вошёл в здание Капитолия в Вашингтоне

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Сотрудники спецназа Федерального бюро расследований (ФБР) США вошли в здание Капитолия в Вашингтоне.
Спецназ ФБР вошёл в здание Капитолия в Вашингтоне
  • Reuters

Об этом сообщает NBC, публикуя соответствующие кадры с места событий.

Ранее в Вашингтоне между сторонниками президента США Дональда Трампа и полицией начались столкновения. Стычки привели к тому, что правоохранительные органы применили слезоточивый газ.

Позднее поступила информация, что протестующие прорвались в Капитолий и окружили зал сената. Согласно последним данным, демонстрантов уже вытеснили из крыла Капитолия, где располагается сенат.

Вместе с этим сам Трамп призвал протестующих в Вашингтоне разойтись по домам.

RT ведёт трансляцию.

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