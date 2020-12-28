В Британии за сутки впервые выявили более 40 тысяч случаев COVID-19

В Великобритании за сутки выявили 41 385 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, следует из опубликованных правительством королевства данных.

За сутки в Британии скончались 357 заболевших коронавирусом.

Ранее Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией до 12 января включительно.

14 декабря Минздрав Великобритании сообщил об обнаружении в стране новой разновидности COVID-19.

Мутировавший штамм коронавируса появился в Великобритании в сентябре, но стал широко распространяться с середины ноября.

Британский премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что выявленный новый тип COVID-19 может передаваться на 70% быстрее, чем первоначальный вариант.

23 декабря стало известно, что в Британии выявлен ещё один новый тип COVID-19, завезённый из Южно-Африканской Республики.