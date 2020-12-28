Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией до 12 января
- РИА Новости
«Принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отмечается, для обеспечения защиты здоровья населения «действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 12 января 2021 года».
Россия приняла решение приостановить авиасообщение с Британией с 22 декабря после выявления там нового штамма коронавируса COVID-19.
В конце декабря в ВОЗ сообщили, что новый штамм коронавируса обнаружили в восьми странах Европы.