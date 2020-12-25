Новый штамм коронавируса обнаружили в восьми странах Европы, нужно усилить защитные меры, заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

«Восемь стран в европейском регионе идентифицировали новый вариант COVID-19 VOC-202012/01. Жизненно важно усилить существующие защитные меры», — написал он в Twitter.

Он призвал соблюдать дистанцирование и носить маски.

По его словам, новый штамм коронавируса в отличие от предыдущих, вероятно, распространяется среди более молодых возрастных групп.

Клюге подчеркнул необходимость оставаться бдительным, пока продолжается изучение нового варианта вируса.

8 countries in the @WHO_Europe region have now identified the new #COVID19 variant VOC-202012/01. It is vital to strengthen existing protective measures: distancing/masks/staying in core support bubbles. @WHO is continuing to monitor & will provide updates👉 #solidarity is key — Hans Kluge (@hans_kluge) December 25, 2020

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отметила, что мутация коронавируса, которую нашли в Великобритании, является незначительной и не влияет на эффективность препаратов от COVID-19.