Новый штамм коронавируса обнаружили в восьми странах Европы

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Новый штамм коронавируса обнаружили в восьми странах Европы, нужно усилить защитные меры, заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Новый штамм коронавируса обнаружили в восьми странах Европы
  • © РИА Новости / Кирилл Брага

«Восемь стран в европейском регионе идентифицировали новый вариант COVID-19 VOC-202012/01. Жизненно важно усилить существующие защитные меры», — написал он в Twitter.

Он призвал соблюдать дистанцирование и носить маски.

По его словам, новый штамм коронавируса в отличие от предыдущих, вероятно, распространяется среди более молодых возрастных групп.

Клюге подчеркнул необходимость оставаться бдительным, пока продолжается изучение нового варианта вируса.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отметила, что мутация коронавируса, которую нашли в Великобритании, является незначительной и не влияет на эффективность препаратов от COVID-19.

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