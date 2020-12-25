В ВОЗ рассказали о выявленной в Британии мутации коронавируса

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в интервью ТАСС рассказала, что мутация коронавируса, обнаруженная в Великобритании, является незначительной и не влияет на эффективность препаратов от COVID-19.

«На данный момент вирус SARS-CoV-2 мутировал очень незначительно, и его изменения пока не отражаются на эффективности имеющихся средств диагностики, лекарственных препаратов и разрабатываемых вакцин», — заявила она.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские вакцины от коронавирусной инфекции эффективны против выявляемых в мире новых мутаций COVID-19.

Также Попова сообщила, что в России не обнаружено тех мутаций коронавируса, которые выявлены в Великобритании.