CNN рассказал о заявлении Госдепа по ситуации с «отравлением» Навального

В Вашингтоне полагают, что ответственность за «отравление» Алексея Навального якобы веществом из группы «Новичок» несут сотрудники ФСБ России, сообщает телеканал CNN со ссылкой на официального представителя Госдепартамента США.

«США полагают, что сотрудники ФСБ России использовали вещество нервно-паралитического действия «Новичок», чтобы отравить Навального», — приводится заявление Госдепа.

Там отметили, что не видят «другого правдоподобного объяснения, кроме участия и ответственности российских властей».

При этом в Вашингтоне заявили, что российская сторона «выдвинула множество часто противоречивых теорий заговора» для объяснения ситуации.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя публикацию газеты The Sunday Times о якобы двух попытках «отравления» Навального, назвал издание «воскресным чтивом в халате», а саму новость охарактеризовал как bullshit.

Он также выразил мнение, что у Навального мания преследования.

ФСБ России, в свою очередь, назвала подделкой опубликованный Навальным видеоролик с «телефонным разговором» о якобы предпринятых в отношении него действиях. Как заявили в ведомстве, провокация была бы невозможна «без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб».

Президент России Владимир Путин заявил, что публикации расследований об «отравлении» Навального являются легализацией материалов американских спецслужб.

В то же время он подчеркнул, что Россия готова расследовать «покушение» на Навального, но просит Запад дать хотя бы официальное заключение о его «отравлении».

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолёте по пути из Томска. Позднее его перевезли на лечение в Германию.