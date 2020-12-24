CNN рассказал о заявлении Госдепа по ситуации с «отравлением» Навального
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«США полагают, что сотрудники ФСБ России использовали вещество нервно-паралитического действия «Новичок», чтобы отравить Навального», — приводится заявление Госдепа.
Там отметили, что не видят «другого правдоподобного объяснения, кроме участия и ответственности российских властей».
При этом в Вашингтоне заявили, что российская сторона «выдвинула множество часто противоречивых теорий заговора» для объяснения ситуации.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя публикацию газеты The Sunday Times о якобы двух попытках «отравления» Навального, назвал издание «воскресным чтивом в халате», а саму новость охарактеризовал как bullshit.
Он также выразил мнение, что у Навального мания преследования.
ФСБ России, в свою очередь, назвала подделкой опубликованный Навальным видеоролик с «телефонным разговором» о якобы предпринятых в отношении него действиях. Как заявили в ведомстве, провокация была бы невозможна «без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб».
Президент России Владимир Путин заявил, что публикации расследований об «отравлении» Навального являются легализацией материалов американских спецслужб.
В то же время он подчеркнул, что Россия готова расследовать «покушение» на Навального, но просит Запад дать хотя бы официальное заключение о его «отравлении».
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолёте по пути из Томска. Позднее его перевезли на лечение в Германию.