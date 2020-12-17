Путин заявил о готовности России к расследованию дела Навального

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Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона готова к расследованию ситуации с Алексеем Навальным.
Путин заявил о готовности России к расследованию дела Навального
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

«Мы готовы к расследованию. Если у кого-то есть данные о том, что применялось химическое оружие, в данном случае «Новичок», всё время об этом говорят, мы вас просим, дайте нам, пожалуйста, эту информацию. Мы предложили, чтобы наши специалисты выехали на место, и в Германию, и в Швецию, и во Францию. И вместе с коллегами на месте разбирались с этой проблемой», — сказал Путин, отвечая на вопрос корреспондента BBC Стива Розенберга.

Российский лидер также задал вопрос журналисту касательно того, почему, несмотря на неоднократные запросы Генпрокуратуры России, ведомству до сих пор даже официального заключения не дают.

На это Розенберг ответил, что он журналист и задаёт вопросы.

Путин, в свою очередь, сказал, что «вопрос просто повис в воздухе».

Ранее Путин заявил, что публикации расследований об «отравлении» Алексея Навального являются легализацией материалов американских спецслужб.

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