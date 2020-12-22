Песков выразил мнение, что у Навального мания преследования

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RT
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, по его личному мнению, последние заявления Алексея Навального говорят о наличии у него признаков мании преследования.
Песков выразил мнение, что у Навального мания преследования
  • Reuters
  • © Fabrizio Bensch

«Я, наверное, чуть-чуть злоупотреблю и позволю себе высказать личную точку зрения, которую я обычно не высказываю, ибо не имею на это права... В целом можно, конечно, сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно также чётко установить определённые проявления мании величия, потому что, как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом. Ну и в остальном, конечно, уже проявления по Фрейду: такая зацикленность на гульфиковой зоне собственной и так далее. Так, наверное, и нужно относиться к этому», — сказал Песков.

Ранее Федеральная служба безопасности назвала подделкой опубликованный Алексеем Навальным видеоролик с «телефонным разговором» о якобы предпринятых в отношении него действиях. Как заявили в ведомстве, провокация была бы невозможна «без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб».

В ведомстве заявили, что по данному факту организована проверка, а по её результатам будет дана процессуальная оценка.

21 декабря Навальный сообщил, что провёл 45-минутный разговор с «военным химиком Константином Кудрявцевым», который «пояснил многие детали» истории «отравления».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что публикации расследований об «отравлении» Алексея Навального являются легализацией материалов американских спецслужб.

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