Навальный заявил о разговоре с якобы причастным к его «отравлению»

Алексей Навальный заявил, что провёл телефонный разговор с якобы одним из сотрудников ФСБ, который, по его словам, участвовал в «отравлении».

Как написал Навальный на своём сайте, представившись помощником секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева, он провёл 45-минутный разговор с «военным химиком Константином Кудрявцевым».

По словам Навального, собеседник «пояснил многие детали» истории вокруг «отравления».

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции напомнил, что Россия готова расследовать «покушение» на Навального, но просит Запад дать хотя бы официальное заключение о его «отравлении».

По словам российского президента, публикации расследований об «отравлении» Навального являются легализацией материалов американских спецслужб, а российские спецслужбы «хорошо понимают и знают», что ведомства США отслеживают локацию.

По мнению главы МИД Сергея Лаврова, сообщения западных СМИ о двух попытках «отравить» Навального говорят об отсутствии у партнёров этики. По его словам, это также говорит о «нежелании выполнять международно-правовые нормы, когда речь идёт об установлении фактов».

Лавров назвал ущербной позицию «раз Москва молчит, значит, виновата» по данным сообщениям.