Навальный заявил о разговоре с якобы причастным к его «отравлению»
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Как написал Навальный на своём сайте, представившись помощником секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева, он провёл 45-минутный разговор с «военным химиком Константином Кудрявцевым».
По словам Навального, собеседник «пояснил многие детали» истории вокруг «отравления».
Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции напомнил, что Россия готова расследовать «покушение» на Навального, но просит Запад дать хотя бы официальное заключение о его «отравлении».
По словам российского президента, публикации расследований об «отравлении» Навального являются легализацией материалов американских спецслужб, а российские спецслужбы «хорошо понимают и знают», что ведомства США отслеживают локацию.
По мнению главы МИД Сергея Лаврова, сообщения западных СМИ о двух попытках «отравить» Навального говорят об отсутствии у партнёров этики. По его словам, это также говорит о «нежелании выполнять международно-правовые нормы, когда речь идёт об установлении фактов».
Лавров назвал ущербной позицию «раз Москва молчит, значит, виновата» по данным сообщениям.