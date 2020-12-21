ФСБ назвала подделкой ролик Навального с «телефонным разговором»

Федеральная служба безопасности назвала подделкой опубликованный Алексеем Навальным видеоролик с «телефонным разговором» о якобы предпринятых в отношении него действиях. Как заявили в ведомстве, провокация не была бы возможной «без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб».

«Размещенное Навальным в сети интернет так называемое «расследование» о якобы предпринятых в отношении него действиях представляет собой спланированную провокацию, направленную на дискредитацию ФСБ России и сотрудников органов федеральной службы безопасности, осуществление которой не было бы возможным без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб», — приводит сообщение ФСБ РИА Новости.

В ведомстве заявили, что по данному факту организована проверка, а по её результатам будет дана процессуальная оценка.

«Использование способа подмены номера абонента - известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях, позволяющий исключить возможность установки реальных участников разговора», — подчеркнули в ФСБ.