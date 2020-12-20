Daily Mail: жители покидают Лондон после объявления новых ограничений

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Жители Лондона массово стали покидать город после объявления о введении в столице Великобритании четвёртого уровня ограничений по коронавирусной инфекции COVID-19.
Daily Mail: жители покидают Лондон после объявления новых ограничений
  • Reuters

Об этом пишет издание Daily Mail.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в Лондоне и ряде регионов Англии вводится самый высокий, четвёртый уровень ограничений в связи с быстрым распространением коронавируса.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении в стране новой разновидности коронавирусной инфекции COVID-19.

Позднее Нидерланды прекратили принимать авиарейсы из Великобритании до 1 января из-за обнаружения нового типа коронавируса.

В Италии также сообщили о намерении закрыть воздушную границу с Великобританией.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что находится в тесном контакте с правительством Великобритании по поводу новой разновидности коронавируса.

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