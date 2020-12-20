Нидерланды не принимают рейсы из Британии из-за нового коронавируса

Правительство Нидерландов сообщило, что прекращает принимать авиарейсы из Великобритании до 1 января из-за нового коронавируса.

«Правительство Нидерландов решило принять следующие меры предосторожности: 20 декабря в 06:00 по местному времени вступит в силу запрет на рейсы из Великобритании. Этот запрет будет действовать самое позднее до 1 января 2021 года», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Отмечается, что в начале декабря в Нидерландах был выявлен тот же тип вируса, что наблюдается в Великобритании.

Уточняется, что данный случай исследуется дополнительно.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении в стране новой разновидности коронавирусной инфекции COVID-19.