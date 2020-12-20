В Италии намерены закрыть границу с Британией из-за коронавируса

Италия намерена закрыть воздушную границу с Великобританией после обнаружения в Соединённом Королевстве новой разновидности коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на заявление главы итальянского МИД Луиджи Ди Майо.

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, annuncia la sospensione dei voli con la Gran Bretagna per la nuova variante del virus #Covid#ANSApic.twitter.com/QZswMTXPO3 — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) December 20, 2020

Ранее Нидерланды прекратили принимать авиарейсы из Великобритании до 1 января из-за обнаружения нового типа коронавируса.

14 декабря сообщалось, что глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении в стране новой разновидности коронавирусной инфекции COVID-19.