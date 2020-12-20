Бельгия закрывает границу с Британией из-за коронавируса

Бельгия закрывает границу с Великобританией на сутки после обнаружения в Соединённом Королевстве новой разновидности коронавирусной инфекции COVID-19.

«Вслед за Нидерландами Бельгия также закроет свою границу с Соединённым Королевством в это воскресенье в ответ на обнаружение в стране нового типа COVID-19», — сообщает телеканал RTBF.

Ранее Нидерланды прекратили принимать авиарейсы из Великобритании до 1 января из-за нового типа коронавируса.

14 декабря сообщалось, что глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении в стране новой разновидности коронавирусной инфекции COVID-19.