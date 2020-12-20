Греция вводит семидневный карантин для туристов из Британии
- Reuters
«В отношении всех прибывающих из Соединённого Королевства объявляется, что с понедельника, 21 декабря, с 06:00 в силу вступает ограничение в виде домашней изоляции на семь дней вместо трёх дней, которые применяются к прибывшим из любой другой страны», — приводит РИА Новости сообщение генерального секретариата гражданской защиты Греции.
Отмечается, что британские туристы будут обязаны проходить тестирование на коронавирус по прибытии в страну.
Ранее Нидерланды прекратили принимать авиарейсы из Великобритании до 1 января из-за нового типа коронавируса.
14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении в стране новой разновидности коронавирусной инфекции COVID-19.