Греция вводит семидневный карантин для туристов из Британии

Греция вводит семидневный карантин для прибывающих из Соединённого Королевства туристов из-за обнаружения в Великобритании нового типа коронавирусной инфекции COVID-19.

«В отношении всех прибывающих из Соединённого Королевства объявляется, что с понедельника, 21 декабря, с 06:00 в силу вступает ограничение в виде домашней изоляции на семь дней вместо трёх дней, которые применяются к прибывшим из любой другой страны», — приводит РИА Новости сообщение генерального секретариата гражданской защиты Греции.

Отмечается, что британские туристы будут обязаны проходить тестирование на коронавирус по прибытии в страну.

Ранее Нидерланды прекратили принимать авиарейсы из Великобритании до 1 января из-за нового типа коронавируса.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении в стране новой разновидности коронавирусной инфекции COVID-19.