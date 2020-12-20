Греция вводит семидневный карантин для туристов из Британии

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Греция вводит семидневный карантин для прибывающих из Соединённого Королевства туристов из-за обнаружения в Великобритании нового типа коронавирусной инфекции COVID-19.
Греция вводит семидневный карантин для туристов из Британии
  • Reuters

«В отношении всех прибывающих из Соединённого Королевства объявляется, что с понедельника, 21 декабря, с 06:00 в силу вступает ограничение в виде домашней изоляции на семь дней вместо трёх дней, которые применяются к прибывшим из любой другой страны», — приводит РИА Новости сообщение генерального секретариата гражданской защиты Греции.

Отмечается, что британские туристы будут обязаны проходить тестирование на коронавирус по прибытии в страну.

Ранее Нидерланды прекратили принимать авиарейсы из Великобритании до 1 января из-за нового типа коронавируса.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении в стране новой разновидности коронавирусной инфекции COVID-19.

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