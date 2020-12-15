В Госдепе оценили внешнюю политику Турции в отношении России

Турция «скорее не в ладах с Россией», чем ищет сотрудничества с ней, считает заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Мэтью Палмер.

«Если вы посмотрите на происходящее между Турцией и Россией, Турция скорее не в ладах с Россией, чем ищет сотрудничества с Россией… Фундаментальные стратегические интересы Турции должны лежать в выстраивании лучших из возможных, самых крепких партнёрств с союзниками по НАТО», — сказал он журналистам, его слова приводит РИА Новости.

По словам чиновника, США работают с турецкими партнёрами, чтобы «помочь Анкаре понять», что её интересы будут лучше соблюдаться через отношения с Западом, а не через отношения с Россией.

«Уж точно так в области безопасности и обороны», — подчеркнул он.

14 декабря США объявили о введении санкций против Турции. Как пояснил госсекретарь США Майк Помпео, они вводятся из-за приобретения Анкарой С-400.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что такое решение не стало сюрпризом — это применение нелегитимных мер «налево и направо».

В Турции в ответ на такой шаг США «осудили и отвергли решение» Вашингтона.