Греция приветствует санкции США против Турции, введённые из-за поставок Анкаре российских ЗРС С-400.

«Греция, страна — член НАТО, с удовлетворением обращает внимание на сегодняшнее объявление Министерства финансов США о введении санкций против Управления оборонной промышленности Турецкой Республики, его президента и других руководителей в соответствии с ч. 231 закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA)», — заявили в греческом Министерстве иностранных дел.

14 декабря США объявили о введении санкций против Турции. Как пояснил госсекретарь США Майк Помпео, они вводятся из-за приобретения Анкарой С-400.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что такое решение не стало сюрпризом — это применение нелегитимных мер «налево и направо».

В Турции в ответ на такой шаг США «осудили и отвергли решение» Вашингтона.