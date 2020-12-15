Греция приветствует санкции США против Турции

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Греция приветствует санкции США против Турции, введённые из-за поставок Анкаре российских ЗРС С-400.
Греция приветствует санкции США против Турции
  • Reuters

«Греция, страна — член НАТО, с удовлетворением обращает внимание на сегодняшнее объявление Министерства финансов США о введении санкций против Управления оборонной промышленности Турецкой Республики, его президента и других руководителей в соответствии с ч. 231 закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA)», — заявили в греческом Министерстве иностранных дел.

14 декабря США объявили о введении санкций против Турции. Как пояснил госсекретарь США Майк Помпео, они вводятся из-за приобретения Анкарой С-400.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что такое решение не стало сюрпризом — это применение нелегитимных мер «налево и направо».

В Турции в ответ на такой шаг США «осудили и отвергли решение» Вашингтона.

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