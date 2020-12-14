Президент Ирана обвинил Израиль в намерении спровоцировать войну
- © Ahmad Halabisaz/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Об этом он сказал во время пресс-конференции, показанной иранским телевидением.
«Убийство Фахризаде было работой тех, кто хотел в последние дни запятнавшего себя правительства Трампа ввергнуть регион в войну. Это была основная их цель. Основной целью сионистского режима при убийстве Фахризаде была дестабилизация и война в регионе», — цитирует его РИА Новости.
Вместе с этим Рухани вновь пообещал отомстить за убийство учёного в подходящее время и в подходящем месте.
27 ноября в Иране напали на Фахризаде, который руководил центром исследований при Минобороны. В результате инцидента он скончался.
В Тегеране назвали убийство Фахризаде грубым нарушением международных норм и заявили, что в нём прослеживается след Израиля.
Иран пообещал ответить на нападение.