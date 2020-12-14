Президент Ирана обвинил Израиль в намерении спровоцировать войну

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Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Израиль намеревался спровоцировать войну на Ближнем Востоке с помощью убийства физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.
Президент Ирана обвинил Израиль в намерении спровоцировать войну
  • © Ahmad Halabisaz/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом он сказал во время пресс-конференции, показанной иранским телевидением.

«Убийство Фахризаде было работой тех, кто хотел в последние дни запятнавшего себя правительства Трампа ввергнуть регион в войну. Это была основная их цель. Основной целью сионистского режима при убийстве Фахризаде была дестабилизация и война в регионе», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Рухани вновь пообещал отомстить за убийство учёного в подходящее время и в подходящем месте.

27 ноября в Иране напали на Фахризаде, который руководил центром исследований при Минобороны. В результате инцидента он скончался.

В Тегеране назвали убийство Фахризаде грубым нарушением международных норм и заявили, что в нём прослеживается след Израиля.

Иран пообещал ответить на нападение.

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