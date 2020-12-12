Лавров отметил важность расследования убийства Фахризаде

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Глава МИД России Сергей Лавров в интервью гостелерадио Ирана высказал мнение, что мировому сообществу важно знать итоги расследования убийства иранского учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде.
Лавров отметил важность расследования убийства Фахризаде
  • РИА Новости

Лавров напомнил, что Россия рассматривает это убийство как провокацию, нацеленную на дестабилизацию обстановки в регионе.

«Насчёт Мохсена Фахризаде слышал, что в Иране было объявлено о наличии некоторых результатов в расследовании этого убийства. Когда иранская сторона сочтёт возможным, всем будет важно узнать, к каким результатам пришло ваше следствие», — сказал министр.

Он напомнил, что в начале года Москва осудила убийство в аэропорту Багдада руководителя подразделения «Аль-Кудс» КСИР Ирана Касема Сулеймани.

«Американцы заявили, что это сделали они. Это неприемлемая позиция для любой страны», — подчеркнул Лавров.

27 ноября в Иране напали на Фахризаде, который руководил центром исследований при Минобороны. В результате инцидента он скончался.

Как рассказал посол Ирана в России Казем Джалали, теракт был совершён с помощью иностранных спецслужб, а после взрыва электроподстанции в том районе, где произошло убийство, оказались обесточенными все видеокамеры на трассе к дому погибшего учёного.

В Тегеране назвали убийство Фахризаде грубым нарушением международных норм и заявили, что в нём прослеживается след Израиля.

Иран пообещал ответить на нападение.

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