В бундестаге призвали изменить политику силы к России на партнёрство

Председатель комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики, депутат от партии «Левые» Клаус Эрнст призвал изменить позицию в отношении России с политики силы на сотрудничество.

«Нам нужно пересмотреть отношение к России... Нам необходима не политика силы, а политика сотрудничества между Европой и Россией», — отметил он в интервью газете «Известия».

По мнению немецкого депутата, санкции против России являются «неправильным решением».

«Мы не навязываем стандарты всем тем странам, с которыми экономически связаны. Неправильно смотреть с разных углов, например, на Россию и Саудовскую Аравию. Это не может быть единственным критерием, всегда нужно учитывать, что экономическое сотрудничество может привести к миру», — подчеркнул он.

Эрнст также выразил уверенность, что проект газопровода «Северный поток — 2» завершится несмотря на санкции США.

Он также подтвердил, что в немецкой земле Мекленбург — Передняя Померания был создан специальный фонд для помощи компаниям в обходе американских санкций.

Ранее глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала к диалогу с Россией по разоружению с позиции силы.

Министр обороны России Сергей Шойгу сравнил заявление немецкой коллеги с выступлением ученицы младших классов.