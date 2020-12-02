В бундестаге призвали изменить политику силы к России на партнёрство

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Председатель комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики, депутат от партии «Левые» Клаус Эрнст призвал изменить позицию в отношении России с политики силы на сотрудничество.
В бундестаге призвали изменить политику силы к России на партнёрство
  • © РИА Новости / Николай Филяков

«Нам нужно пересмотреть отношение к России... Нам необходима не политика силы, а политика сотрудничества между Европой и Россией», — отметил он в интервью газете «Известия».

По мнению немецкого депутата, санкции против России являются «неправильным решением».

«Мы не навязываем стандарты всем тем странам, с которыми экономически связаны. Неправильно смотреть с разных углов, например, на Россию и Саудовскую Аравию. Это не может быть единственным критерием, всегда нужно учитывать, что экономическое сотрудничество может привести к миру», — подчеркнул он.

Эрнст также выразил уверенность, что проект газопровода «Северный поток — 2» завершится несмотря на санкции США.

Он также подтвердил, что в немецкой земле Мекленбург — Передняя Померания был создан специальный фонд для помощи компаниям в обходе американских санкций.

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