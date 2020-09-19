Депутат бундестага предложил создать содружество с участием России

Депутат бундестага ФРГ, член комитета по международным делам («Альтернатива для Германии») Вальдемар Гердт предложил создать содружество с участием России.

«Долгосрочный мир между Германией и Россией, между Европой и Россией — это единственный шанс для всех нас выстроить безопасное пространство на европейской территории, чтобы обеспечить счастливое будущее нашим детям и внукам. Другого варианта нет», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что «надо выстроить свободное торговое пространство от Лиссабона до Владивостока и создать добровольное содружество суверенных государств».

Ранее глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст оценил ситуацию вокруг «Северного потока — 2».