Депутат бундестага предложил создать содружество с участием России
- globallookpress.com
«Долгосрочный мир между Германией и Россией, между Европой и Россией — это единственный шанс для всех нас выстроить безопасное пространство на европейской территории, чтобы обеспечить счастливое будущее нашим детям и внукам. Другого варианта нет», — приводит РИА Новости его слова.
Он отметил, что «надо выстроить свободное торговое пространство от Лиссабона до Владивостока и создать добровольное содружество суверенных государств».
Ранее глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст оценил ситуацию вокруг «Северного потока — 2».