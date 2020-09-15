В бундестаге оценили ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

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Глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст оценил ситуацию вокруг «Северного потока — 2».
В бундестаге оценили ситуацию вокруг «Северного потока — 2»
  • © Tobias SCHWARZ
  • AFP

«Мы хотим полного обеспечения за счёт возобновляемой энергетики, ЕС только что вновь расширил свои цели в этой области. Мы хотим к 2050 году практически полностью избавиться от выбросов CO2. Нам нужен газ как переходная технология, если мы хотим справиться с отказом от угля и ядерной энергетики, сохранив при этом нашу промышленность и мобильность», — заявил он в беседе с РИА Новости.

По его словам, путь к абсолютной экологически чистой энергетике лежит через природный газ в качестве промежуточной технологии.

В августе ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2».

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