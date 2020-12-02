Число погибших при наезде автомобиля на людей в Трире выросло до пяти

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В полиции немецкого города Трира подтвердили гибель пяти человек, включая одного ребёнка, при наезде автомобиля на пешеходов.
Число погибших при наезде автомобиля на людей в Трире выросло до пяти
  • © REUTERS/Thilo Schmuelgen

«Мы можем подтвердить гибель пяти человек, в том числе ребёнка», — говорится в сообщении в Twitter.

В полиции города также проинформировали, что несколько человек получили серьёзные травмы в результате происшествия.

Ранее старший прокурор Трира Петер Фрицен заявил, что подозреваемый является уроженцем Трира, ему 51 год. Мужчину подозревают в покушении на убийство и нанесении тяжких телесных повреждений. Мотив его действий неясен.

Известно, что в момент происшествия он находился под воздействием алкоголя. Власти также не исключают наличие у подозреваемого психического заболевания.

1 декабря в городе Трир автомобиль наехал на пешеходов, водитель был задержан. Ранее сообщалось, что в результате наезда автомобиля погибли четыре человека, около 15 пострадали

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