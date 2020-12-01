В Германии раскрыли подробности о водителе, сбившем людей в Трире

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Совершившего наезд на группу пешеходов мужчину в немецком городе Трире подозревают в покушении на убийство и нанесении тяжких телесных повреждений. Об этом заявил старший прокурор города Петер Фрицен.
В Германии раскрыли подробности о водителе, сбившем людей в Трире
  • Reuters

«Подозреваемый — мужчина, ему 51 год, проживает в регионе и является уроженцем Трира. Мы ведём расследование в связи с подозрением его в покушении на убийство  в четырёх случаях, а также в нанесении тяжких телесных повреждений по ряду случаев», — приводит РИА Новости его слова.

Фрицен отметил, что злоумышленник «использовал автомобиль как оружие». Мужчина ранее не судим, мотив преступления «пока совершенно не ясен».

Ранее в городе Трире в Германии автомобиль наехал на пешеходов. Водитель был задержан.

В результате наезда автомобиля погибли два человека, пострадали до 15 человек, есть тяжелораненые.

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