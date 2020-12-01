В Германии раскрыли подробности о водителе, сбившем людей в Трире

Совершившего наезд на группу пешеходов мужчину в немецком городе Трире подозревают в покушении на убийство и нанесении тяжких телесных повреждений. Об этом заявил старший прокурор города Петер Фрицен.

«Подозреваемый — мужчина, ему 51 год, проживает в регионе и является уроженцем Трира. Мы ведём расследование в связи с подозрением его в покушении на убийство в четырёх случаях, а также в нанесении тяжких телесных повреждений по ряду случаев», — приводит РИА Новости его слова.

Фрицен отметил, что злоумышленник «использовал автомобиль как оружие». Мужчина ранее не судим, мотив преступления «пока совершенно не ясен».

Ранее в городе Трире в Германии автомобиль наехал на пешеходов. Водитель был задержан.

В результате наезда автомобиля погибли два человека, пострадали до 15 человек, есть тяжелораненые.