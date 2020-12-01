Граждане России не пострадали в результате наезда на пешеходов в Трире

В соответствии с информацией правоохранительных органов ФРГ, российских граждан среди пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов в Трире нет. Об этом говорится в заявлении посольства России в Берлине.

«По информации правоохранительных органов ФРГ, сведений о российских гражданах среди пострадавших в результате данного инцидента нет», — приводит РИА Новости сообщение.

Уточняется, что посольство России в Германии и Генеральное консульство России в Бонне находятся в тесном контакте с полицией и выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в городе Трире в Германии автомобиль наехал на пешеходов. Водитель был задержан.

В результате наезда автомобиля погибли два человека, пострадало до 15 человек, есть тяжелораненые.