Граждане России не пострадали в результате наезда на пешеходов в Трире
- Reuters
«По информации правоохранительных органов ФРГ, сведений о российских гражданах среди пострадавших в результате данного инцидента нет», — приводит РИА Новости сообщение.
Уточняется, что посольство России в Германии и Генеральное консульство России в Бонне находятся в тесном контакте с полицией и выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее в городе Трире в Германии автомобиль наехал на пешеходов. Водитель был задержан.
В результате наезда автомобиля погибли два человека, пострадало до 15 человек, есть тяжелораненые.