Граждане России не пострадали в результате наезда на пешеходов в Трире

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В соответствии с информацией правоохранительных органов ФРГ, российских граждан среди пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов в Трире нет. Об этом говорится в заявлении посольства России в Берлине.
Граждане России не пострадали в результате наезда на пешеходов в Трире
  • Reuters

«По информации правоохранительных органов ФРГ, сведений о российских гражданах среди пострадавших в результате данного инцидента нет», — приводит РИА Новости сообщение.

Уточняется, что посольство России в Германии и Генеральное консульство России в Бонне находятся в тесном контакте с полицией и выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в городе Трире в Германии автомобиль наехал на пешеходов. Водитель был задержан.

В результате наезда автомобиля погибли два человека, пострадало до 15 человек, есть тяжелораненые.

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