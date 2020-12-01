В немецком Трире при наезде автомобиля погибли два пешехода
- Reuters
«Несколько человек попали под машину в пешеходной зоне Трира. Пожалуйста, избегайте места происшествия», — говорится в сообщении в Twitter.
Mehrere Verletzte, die von einem Auto angefahren wurden, in der Fußgängerzone in #Trier. Bitte meidet den Bereich, die Polizei ist gemeinsam mit weiteren Einsatzkräften vor Ort.— Polizei Trier (@PolizeiTrier) December 1, 2020
Позднее в полиции уточнили, что, по предварительным данным, в результате ЧП два человека погибли. Правоохранительные органы задержали водителя автомобиля.
В октябре СМИ сообщили, что в немецком Кемпене автомобиль выехал на пешеходную зону, один человек погиб, трое пострадали.