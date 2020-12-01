В немецком Трире при наезде автомобиля погибли два пешехода

Полиция в немецком городе Трире сообщила, что, по предварительным данным, два человека погибли при наезде автомобиля на пешеходов.

«Несколько человек попали под машину в пешеходной зоне Трира. Пожалуйста, избегайте места происшествия», — говорится в сообщении в Twitter.

Mehrere Verletzte, die von einem Auto angefahren wurden, in der Fußgängerzone in #Trier. Bitte meidet den Bereich, die Polizei ist gemeinsam mit weiteren Einsatzkräften vor Ort. — Polizei Trier (@PolizeiTrier) December 1, 2020

Позднее в полиции уточнили, что, по предварительным данным, в результате ЧП два человека погибли. Правоохранительные органы задержали водителя автомобиля.

В октябре СМИ сообщили, что в немецком Кемпене автомобиль выехал на пешеходную зону, один человек погиб, трое пострадали.