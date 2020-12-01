В немецком Трире при наезде автомобиля погибли два пешехода

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Полиция в немецком городе Трире сообщила, что, по предварительным данным, два человека погибли при наезде автомобиля на пешеходов.
В немецком Трире при наезде автомобиля погибли два пешехода
  • Reuters

«Несколько человек попали под машину в пешеходной зоне Трира. Пожалуйста, избегайте места происшествия», — говорится в сообщении в Twitter.

Позднее в полиции уточнили, что, по предварительным данным, в результате ЧП два человека погибли. Правоохранительные органы задержали водителя автомобиля.

В октябре СМИ сообщили, что в немецком Кемпене автомобиль выехал на пешеходную зону, один человек погиб, трое пострадали.

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